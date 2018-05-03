رسميا.. الحزب الحاكم في تركيا يرشح أردوغان للانتخابات الرئاسية

أنقرة - (أ ف ب):

أكد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الخميس ترشيحه للرئيس رجب طيب اردوغان لخوض انتخابات الرئاسة المبكرة التي ستجري في يونيو، في حين لم يكشف الحزب الرئيسي المعارض بعد هوية مرشحه.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلديريم إن اردوغان الذي يتزعم حزب العدالة والتنمية، سيكون مرشح الحزب للانتخابات في إطار تحالف مع أحزاب سياسية أخرى من بينها حزب "الحركة القومية" اليميني.

وقال يلديريم أثناء اعلانه ترشيح اردوغان "مرشحنا يحدده دائما خيار الشعب. مرشحنا هو مرشح الشعب، مرشحنا هو رجل الشعب".

وانتخب اردوغان (64 عاما) لمنصب الرئاسة للمرة الاولى في أغسطس 2014.

وسيقدم يلديريم وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي ترشيح اردوغان رسميا إلى المجلس الأعلى للانتخابات الجمعة.

وكان حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد اتفقا في وقت سابق هذا العام على خوض الانتخابات والبرلمانية الرئاسية معا. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر 2019.

لكن اردوغان فاجأ كثيرين الشهر الماضي عندما أعلن أن الانتخابات التي ستؤذن بتحول كبير في النظام السياسي، ستجري في 24 يونيو.

وبعد تلك الانتخابات سيبدأ تطبيق تعديل دستوري يمنح الرئيس صلاحيات موسعة غير مسبوقة، تمت الموافقة عليه بغالبية ضئيلة في استفتاء في ابريل 2017.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية ماهر اونال للصحافيين في وقت لاحق الخميس إن "حزب الوحدة الكبرى" سينضم للتحالف مع الحركة القومية.

وفي مسعى لتحدي اردوغان وتحالفه، من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض تحالفا ثلاثيا مع "حزب اييي" وحزب "الديموقراطية والسعادة".

وازدادت التكهنات الخميس في أن يكون النائب البارز عن حزب الشعب الجمهوري محرم اينجه مرشح الحزب للرئاسة.

ولم يصدر أي مؤشر على أن اينجه سيكون المرشح لكن وكالة الاناضول الرسمية للانباء ذكرت أن زميله الهان كسيجي اتصل به لتهنئته باختياره.

ومن المتوقع أن يعلن حزب الشعب الجمهوري رسميا مرشحه صباح الجمعة.