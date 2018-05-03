تويتر يطالب مستخدميه بتغيير كلمات السر بعد تسريب بيانات

(مصراوي)

طالب موقع "تويتر" مستخدميه بتغيير كلمات السر سريعا بعد عملية تسريب بيانات، بحسب ما جاء في بيان رسمي اليوم الخميس.

وجاء في البيان أن المستخدم حينما يضع كلمة سر لحسابه على الموقع تستخدم الشركة تقنية لا تسمح لأي موظف لديها معرفة كلمات المرور.

وتابع البيان أنه في الفترة الأخيرة لوحظ أن هناك خطأ تقني يسمح بكشف كلمات المرور. وأضاف أنه تم إصلاح هذا الخطأ ويتم التحقيق في الأمر من أجل معرفة ما إذا كان تم استخدام ذلك بطريقة سيئة من جانب أي شخص. وطالبت الشركة المستخدمين بتغيير كلمات المرور.

وشرح الشركة في بيانها طريقة تغيير كلمة المرور على حسابات تويتر عبر صفحة الإعدادات.



