احتجاجات بجزيرة يونانية على أوضاع اللاجئين

أثينا - (د ب أ)

أغلقت جميع المطاعم والمقاهي بجزيرة ليسبوس اليونانية اليوم الخميس، أبوابها احتجاجا على امتلاء مخيمات اللاجئين بالجزيرة، وعلى خطط رفع ضريبة المبيعات من جانب الحكومة.

وتضمن أحد شعارات المحتجين مطلبا يقول: "لا بد من حل الآن حتى تتمكن ليسبوس من الحياة (ثانية)".

ودعا إلى تنظيم هذا الاحتجاج الغرفة التجارية بالجزيرة.

وألقى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس كلمة من داخل الجزيرة مساء اليوم، قال فيها إنه ليس من السهل التحكم في تيار الهجرة القادم إلى الجزيرة، مضيفا خلال كلمته المتلفزة: "إنه أكبر تيار للاجئين يتدفق منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف تسيبراس أنه في الوقت الذي قامت فيه دول أخرى ببناء أسوار حول حدودها ،أنقذت الجزر اليونانية سمعة أوروبا حيث قام أبناؤها بتقديم العون للاجئين.

وقد تظاهر في المساء آلاف من سكان الجزيرة مطالبين بإيجاد حل للمشكلة، وقال نائب رئيس الغرفة التجارية في ليسبوس باراسكيفاس فرانتيسكوس خلال كلمة متلفزة أيضا: "نحن نحتاج الآن إلى حل بخصوص ضريبة المبيعات وأحوال مخيمات اللاجئين"، مشيرا إلى أن الوضع في الجزيرة لا يحتمل بسبب زيادة أعداد اللاجئين داخل المخيمات، مبينا أن زيادة ضريبة المبيعات تأتي الآن أيضا لتضيف أعباء بسبب الأزمة المالية في البلاد.