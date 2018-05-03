بتكلفة 130 مليار ريال.. السعودية تطلق برنامج "جودة الحياة 2020"

القاهرة - (مصراوي)

أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج "جودة الحياة 2020" بتكلفة تصل إلى 130 مليار ريال سعودي، والذي يأتي ضمن رؤية السعودية 2030، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية.

وأعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الخميس، أن برنامج "جودة الحياة 2020" يهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

وأوضح المجلس أن "إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة حتى العام 2020 يصل إلى 130 مليار ريال ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغ يزيد عن 50.9 مليار ريال، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال".

من جانبها، قالت صحيفة "سبق" السعودية إن برنامج جودة الحياة 2020 يستهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20 % سنوياً حتى العام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67 % حتى العام 2020.

وتتضمن مؤشرات البرنامج ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي حتى العام 2020 خلق ما يزيد عن 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل لـ 1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار).

ويسعى البرنامج، بحسب "سبق"، إلى تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء المملكة، من خلال تطوير مختلف أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين.