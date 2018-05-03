واشنطن: حجم القوات الأمريكية في العراق قابل للتغير

واشنطن - (أ ش أ)

قالت مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة دانا وايت، إن عدد القوات الأمريكية في العراق لا يزال في حدود خمسة آلاف عنصر، رغم تغيير المهمة العسكرية الموكلة إليها، والتي انتقلت من دعم قتالي إلى مهام تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية.

وأشارت وايت - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس- إلى أن حجم القوات الأمريكية في العراق قابل للتغير، وفقًا لمتطلبات الواقع الميداني.

وفي الشأن السوري، قالت وايت إنها لا تعرف عدد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المتبقين في شرق سوريا، إلا أنها أشادت بالعمليات العسكرية التي تشنها "قوات سورية الديموقراطية" ضده على طول امتداد وادي نهر الفرات لناحية البوكمال على الحدود مع العراق.