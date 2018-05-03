مسئول أمريكي: كوريا الشمالية قد تفرج خلال ساعات عن 3 مواطنين محتجزين

واشنطن - (أ ش أ)

قال رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق والمنضم حديثا لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانوني، إن كوريا الشمالية قد تفرج اليوم /الخميس/ عن ثلاثة أمريكيين محتجزين.

وقال جولياني - في تصريحات نقلتها إذاعة (صوت أمريكا) - "لاحظنا تحمس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الكافي لإطلاق سراح السجناء الثلاث اليوم".

وكان ترامب قد ألمح - في تغريدة نشرها مساء أمس - إلى أن إعلانًا وشيكًا سيصدر بشأن الأمريكيين الثلاثة المحتجزين في كوريا الشمالية.

يذكر أن ترامب، وكيم جونج أون قد اتفقا - في وقت سابق - على عقد لقاء، ومع ذلك لم يتم تحديد التاريخ ولا المكان الذي سيعقد فيه هذا اللقاء.

يشار إلى أن ثلاثة أمريكيين من أصل كوري محتجزين حاليًا في كوريا الشمالية، من بينهم شخصان كانا يدرسان في إحدى جامعات بيونج يانج، حيث تم احتجازهما بشكل منفصل في عام 2017، ووجهت إليهما اتهاما بالضلوع في أنشطة مناهضة للبلاد ومحاولتهما الإطاحة بالحكومة.

أما المحتجز الثالث قد ألقي القبض عليه في مدينة /راسون/ الكورية الشمالية في أكتوبر 2015، وحُكم عليه في 2016 بالسجن لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بتهمة التجسس.