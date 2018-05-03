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موسكو: بدء التحضيرات لإنشاء محطة "بوشهر 2" للطاقة النووية في إيران

09:09 م الخميس 03 مايو 2018
موسكو: بدء التحضيرات لإنشاء محطة "بوشهر 2" للطاقة النووية في إيران

محطة نووية

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت شركة (روس اتوم) الروسية أن خبراء بدؤوا العمل على تدعيم التربة في موقع وحدة الطاقة النووية (بوشهر -2) في إيران كمرحلة أساسية قبل بدء عملية البناء.

وذكر بيان للشركة الروسية اليوم /الخميس/ أن العمل بدأ في موقع بناء محطة الطاقة النووية الجديدة (بوشهر-2) في إيران، حيث يجري تدعيم التربة التي سيقام عليها بناء وحدة الطاقة النووية رقم 2 .

وأضاف البيان أن هذا العمل التحضيري يشكل مرحلة هامة من المشروع ويتعلق بصب الأسمنت المقرر أن تبنى عليه وحدة الطاقة في الربع الثالث من عام 2019.

وأوضح البيان أن تدعيم التربة ووضع الأساس يعتبر إحدى مراحل الإعداد لبدء بناء محطة الطاقة النووية، مؤكدا أن الموافقة على بدء عملية البناء تحققت بعد نجاح الاختبارات التجريبية، التي أجريت في مارس من العام الجاري.

وذكر بيان (روس أتوم) أنه من المقرر أن يتم البدء في حفر الأرض لبناء وحدة الطاقة رقم 3 في عام 2018، مشيرا إلى أن جميع الأعمال تتوافق مع الجدول الزمني.

وكان التوقيع على عقد بناء وحدتين جديدتين للطاقة النووية في محطة (بوشهر) الكهروذرية بين روسيا وإيران جرى في شهر نوفمبر 2014.

وتبلغ تكلفة مشروع (بوشهر-2)، وفقا للجانب الإيراني، حوالي 10 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه 10 سنوات،حيث أقيم حفل تدشين مشروع "بوشهر-2"سبتمبر 2016.

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موسكو الطاقة النووية إيران شركة روس اتوم

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