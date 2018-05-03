ترامب يقر بصحة تصريحات محاميه بشأن شراء صمت ستورمي دانييلز

واشنطن - (أ ش أ)

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصحة ما كشفه أحد محاميه بأنه سدد لمحاميه الشخصي مايكل كوهين المبلغ الذي دفعه لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، مقابل عدم الحديث عن علاقة تدعي بأنها جمعتها بالرئيس الأمريكي.

وكتب ترامب - سلسلة من تغريداته على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - أكد خلالها أن "السيد كوهين بصفته محاميا تلقى دفعة من أتعابه الشهرية، وهي ليست من أموال الحملة ولا علاقة لها بالحملة.. ومنها أبرم، بعد سدادها إليه، عقدا خاصا بين طرفين يعرف باتفاق عدم الإفصاح"، مضيفا "هذا النوع من الاتفاقات شائع للغاية بين المشاهير وأصحاب الثروة".

وتابع ترامب: "هذا الاتفاق استخدم لإيقاف الاتهامات الباطلة والابتزازية التي أطلقتها بشأن وجود علاقة بالرغم من أنها وقعت بالفعل على خطاب مفصل تقر فيه بعدم وجود أي علاقة.. وقبل أن تنتهكه السيدة كليفورد ومحاميها، كان هذا اتفاقا خاصا.. ولم يتم استخدام أي أموال من الحملة الانتخابية أو من المساهمات فيها في هذه الصفقة".

وكان الرئيس الأمريكي قد نفى الشهر الماضي علمه بمبلغ الـ 130 ألف دولار الذي دفعه محاميه الشخصي لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل اتفاق يلزمها بالصمت عن ادعاءاتها بإقامة علاقة مع ترامب، وأكد ترامب أنه لا يعلم من أين جاء محاميه بتلك الأموال.

ويخضع محامي ترامب الشخصي مايكل كوهين للتحقيق حاليا بتهم فساد تتعلق بالاحتيال المصرفي وارتكاب مخالفات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.