"أوقفوا تشيرنوبيل".. احتجاجات على إنشاء مركز روسي للنفايات النووية

هامبورج - (د ب أ)

نظمت جماعة السلام الأخضر، المدافعة عن البيئة في ألمانيا، احتجاجا بسفينة بحرية بمنطقة بحر البلطيق اليوم الخميس على إنشاء روسيا مقرا عائما للنفايات النووية بالمنطقة.

يأتي ذلك إثر نقل محطة "أكاديميك لومونوسوف" وهي نموذج أولي لمحطة طاقة نووية عائمة للاستخدام المدني من مدينة سان بطرسبورج إلى مدينة مورمانسك الساحلية بشبه جزيرة كولا الروسية شمال الدائرة القطبية.

وقالت البيانات القادمة من هناك إن اللافتات التي كانت تحملها سفينة "بيلوجنا 2" الخاصة بجماعة السلام الأخضر، والتي رافقت عملية قطر المحطة عبر بحر البلطيق، كتب عليها: "أوقفوا تشيرنوبيل العائم – قدموا الحماية للقطب الشمالي."

وتشكو الجماعة من نقص إجراءات الأمان المتخذة ،حيث حذر الخبير النووي بها هاينس سميتال قائلا: "إن تقنيات المخاطرة النووية تصبح أشد خطورة فوق عوامة لا تكاد تكون محمية."

وتقول الجماعة إن مفاعلين بمحطة "أكاديميك لومونوسوف" التي لا تمتلك محركا خاصا بها ، سيعملان مستقبلا على توفير الكهرباء لتطوير واستغلال موارد النفط والغاز في القطب الشمالي.

أضافت الجماعة أن هناك أيضا مخزنا يمكن أن تخزن فيه المحروقات لمدة تصل إلى اثني عشر عاما.

وقال سميتال إن هذا الأمر "يرفع مستوى خطر وقوع حادثة نووية إلى درجة غير معروفة حتى الآن. كما أن الغواصات النووية تأتي إلى حوض بناء السفن هناك من أجل تغيير الوقود."

تعتبر جماعة السلام الأخضر إطلاق محطة "أكاديميك لومونوسوف" إشارة البدء في نوع جديد من استخدامات الطاقة النووية في العالم كله.