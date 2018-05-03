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"أير فرانس" تعتزم إلغاء 25% من رحلاتها الجمعة بسبب الإضرابات

07:32 م الخميس 03 مايو 2018
"أير فرانس" تعتزم إلغاء 25% من رحلاتها الجمعة بسبب الإضرابات

أرشيفية

باريس - (د ب أ)

أعلنت شركة الطيران الفرنسية "أير فرانس" اعتزامها إلغاء 25% من رحلاتها المقررة غدا الجمعة على خلفية الإضراب الجزئي لعمالها، بعد إلغاء حوالي 15% من الرحلات اليوم الخميس.

يتزامن الإضراب اليوم مع أخر أيام تصويت العمال على اقتراح الرئيس التنفيذي "جان مارك جانيلا" بزيادة الأجور بنسبة 7% خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تعهد بالاستقالة في حال رفض الأغلبية لهذا العرض.

يذكر أن النقابات العمالية التي تنظم سلسلة إضرابات مدة كل إضراب يوم واحد منذ شباط/فبراير الماضي تطالب بزيادة الأجور بنسبة 1ر5% خلال العام الحالي، لتعويض ارتفاع معدل التضخم خلال فترة تجميد الأجور خلال السنوات 2012 إلى 2017. وتقول هذه النقابات إن التصويت المباشر لعمال الشركة والذي دعا إليه الرئيس التنفيذي ليس له أي قيمة قانونية، مشيرة إلى اعتزامها تنظيم إضرابات أخرى يومي 7 و8 أيار/مايو الحالي.

من ناحيتها تتوقع الشركة تسيير 80% من رحلاتها طويلة المدى وقصيرة المدى غدا الجمعة و65% من الرحلات متوسطة المدى من وإلى مطار شارل ديجول في باريس.

الإضراب الجزئي شركة أير فرانس رحلات طيران

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