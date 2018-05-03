وزير يمني يدين احتجاز الحوثيين 19 سفينة في ميناء الحديدة

صنعاء - (د ب أ)

أدان وزير النقل في الحكومة اليمنية الشرعية صالح الجبواني ، اليوم الخميس، احتجاز 19 سفينة من قبل مسلحي الحوثيين في محافظة الحديدة /226 كيلومترا غرب صنعاء/.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن الجبواني قوله، إن "مليشيا الحوثي الانقلابية تحتجز 19 سفينة في منطقة المخطاف بميناء الحديدة، وتهدد بتفجيرها وهي تحمل أكثر من 200 ألف طن من الوقود".

وأكد الجبواني استعداد ميناء عدن (الخاضع لسيطرة الشرعية جنوب اليمن) استقبال هذه السفن وتوزيع المواد المحملة على مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى "أن هذا التصرف يدل على همجية هذه المليشيا ومدى الإجرام الذي وصلت إليه، وانها تشكل خطراً لا يقتصر على اليمن وحسب، بل على الإقليم والعالم والإنسان والبيئة والممرات الدولية والتجارة العالمية".

وحمل الجبواني مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة على مثل هذه التصرفات، داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف هذه الكارثة.

ولم يصدر الحوثيون أي تصريح بخصوص هذا الاتهام حتى الآن.

وتسيطر جماعة أنصار الله الحوثية على ميناء ومحافظة الحديدة، منذ اجتياحهم العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، بقوة السلاح.

ويعتبر ميناء الحديدة الشريان الأساسي لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.