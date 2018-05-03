لافروف: واشنطن لم توفر ضمانات أمنية لنقل إمدادات لمخيم لاجئين في سوريا

موسكو - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تتمكن من توفير ضمانات أمنية كافية لنقل مساعدات إنسانية لمخيم الركبان للاجئين في جنوب سوريا.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه فيما يتعلق بمسألة توصيل مساعدات إنسانية لمخيم الركبان، يرفض الأمريكيون منذ مدة طويلة فتح المخيم أمام القوافل الإنسانية بحجة عدم موافقة الحكومة السورية على السماح بذلك.

وتابع لافروف قائلًا إنه "تم حل كل المسائل بين الحكومة السورية والمنظمات الإنسانية. وفي الواقع لم تتمكن الولايات المتحدة من توفير ضمانات أمنية كافية لنقل شحنات المساعدات الإنسانية لهذا المخيم".

وذكر الوزير الروسي أن واشنطن اقترحت جلب الإمدادات الإنسانية لحدود مخيم الركبان، حيث يستطيع سكان المخيم توزيع الإمدادات بأنفسهم.

وأشار لافروف إلى أن روسيا لاحظت أكثر من مرة أن المساعدات الإنسانية التي يتم توصيلها على هذا النحو في حلب والغوطة إما يصادرها مسلحون أو يتم بيعها بأسعار باهظة، مؤكدًا أن هذا لا يعد مخرجًا أو حلًا.