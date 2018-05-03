شكري: مصر تواصل مساعيها لدعم الأشقاء في جنوب السودان من أجل السلام

القاهرة - (أ ش أ)

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر سوف تواصل مساعيها لدعم الأشقاء في جنوب السودان من أجل تحقيق السلام، وأن رؤية مصر تقوم على ضرورة تسوية الأزمة من خلال المفاوضات، في إطار الحفاظ على السيادة والتكامل الإقليمي والأمن لدولة جنوب السودان.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الخميس على المنصة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي ينعقد خلال الفترة من 3 – 5 مايو 2018 في جوبا، بحضور سيلفا كير رئيس جنوب السودان، ويوري موسيفيني رئيس أوغندا.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية استهل كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس وأعضاء المجلس، وأعرب عن سعادته بتواجده في هذا الحدث المهم الذي يعكس التزام الدول الضامنة لاتفاق أروشا بتحقيق السلام والاستقرار والرخاء لشعب جنوب السودان، فضلا عما يعكسه من التزام حكومة جنوب السودان بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد.

ولفت الوزير إلى تطلع الجميع لتحقيق آمال الآباء المؤسسين لدولة جنوب السودان في إنشاء دولة مستقرة ومتقدمة، منوها إلى أن اجتماع مجلس التحرير الوطني فرصة لتبادل الآراء حول مختلف الأوضاع في البلاد وسبل معالجتها.

وأضاف أبوزيد، أن وزير الخارجية أوضح أن اجتماع مجلس التحرير الوطني يهدف إلى إيجاد حل متفق عليه للأزمة في جنوب السودان، وأن رؤية مصر تقوم على ضرورة تسوية الأزمة من خلال المفاوضات، في إطار الحفاظ على السيادة والتكامل الإقليمي والأمن لدولة جنوب السودان، معربا عن إيمان مصر بالسلام العادل الذي يستوفي حقوق كافة الأطراف، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال تطبيق حكم القانون وتحقيق التنمية والرخاء في كافة أنحاء البلاد.

وأشار المتحدث إلى أن شكري نوه بالعلاقات التاريخية بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن التنسيق المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، في إطار العلاقات الوطيدة بين الجانبين التي تمتد إلى ما قبل استقلال جنوب السودان، مؤكدا على أن مشاركته في اجتماع اليوم خير دليل على ذلك.

وأعلن وزير الخارجية أن مصر سوف تستمر في مساعيها لدعم الأشقاء في جنوب السودان من أجل تحقيق السلام، معربا عن أمله في أن تسهم مناقشات المجلس في التوصل لاتفاق يضم كافة الأطراف في جنوب السودان، فضلا عن نجاح لجنة الحوار الوطني في مساعيها لتحقيق التوافق الداخلي، مشددا على دعم مصر لحل أزمة جنوب السودان في الإطار الوطني بالأساس مع توفير الدعم الإقليمي والدولي في هذا الصدد.

وفي نهاية كلمته، أكد وزير الخارجية على أن شعب جنوب السودان لا يستطيع تحمل فرصة ضائعة أخرى لتحقيق السلام والاستقرار بعد طول المعاناة، مشيدا بجهود الرئيس سيلفا كير لتحقيق الأمن والسلام في البلاد، ومشددا على استمرار مصر كشريك لحكومة وشعب جنوب السودان في مسعاه لكي يتبوأ المكانة التي يستحقها في المجتمع الدولي.