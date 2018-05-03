مقتل جميع ركاب طائرة النقل العسكرية إثر تحطمها في جورجيا الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

ذكر ضابط بولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الخميس، أن جميع أعضاء الحرس الوطني الجوي لبورتو ريكو التسعة، الذين كانوا على متن طائرة نقل عسكرية، لقوا حتفهم لدى تحطم الطائرة بالقرب من سافانا بولاية جورجيا.

وتحطمت الطائرة من طراز سي-130 هركليز، وهى طائرة بمحرك توربيني ذات دفع ثقيل، قبل ظهر أمس الأربعاء على طريق سريع بالقرب من مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي.

وقال الكولونيل بيت بون ،نائب قائد الوحدة 165 "إيرليفت وينج" التابعة للحرس الوطني الجوي في جورجيا، الذي يتخذ من المطار مقرا له، إن الطائرة أقلعت من سافانا متجهة إلى أريزونا.

وتعهد بإجراء "تحقيق شامل" من قبل سلاح الجو الأمريكي في الحادث.

وأضاف بون "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نفهم ما حدث تماما".

كانت تقارير اخبارية قد اشارت إلى مقتل خمسة من الحرس الوطني.

ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة ، إلا أن الحرس الوطني الأمريكي قال عبر تويتر إن الطائرة كانت في مهمة تدريبية.

ونقلت محطة "دبليو إس إيه في" عن شهود أن الطائرة تحطمت بعيد إقلاعها. وأظهرت صور تلفزيونية تصاعد عمود دخان أسود كثيف من موقع الحادث.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر :"من فضلكم انضموا لي في الصلاة من أجل الضحايا وأسرهم ورجال ونساء الحرس الوطني العظماء".