خبير روسي يكشف سبب تحطم مقاتلة "سوخوي" في سوريا

موسكو - (أ ش أ)

اعتبر الخبير العسكري الروسي ورئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن"، فيكتور موراخوفسكي، أن تحطم المقاتلة الروسية "SU-30 SM" في سوريا، بسبب "بعض المخاطر أثناء قيام الطائرات العسكرية بطلعاتها".

وأوضح موراخوفسكي في تصريح لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الخميس، أنه مع الأخذ بعين الاعتبار تلك الكثافة العالية التي تتميز بها طلعات الطائرات المتمركزة في قاعدة حميميم الجوية، حيث بلغ عدد الطلعات القتالية التي قامت بها الطائرات المتمركزة في هذه القاعدة في الفترة الأخيرة أكثر من 120 ألف طلعة، توجد دائما احتمالات كبيرة لأن يكون السبب في تحطم الطائرة هو اصطدامها بطائر ما، ضرب محرك الطائرة".

وأضاف: "لقد اتضح من خلال التصوير، الذي تم في منطقة الساحل البحري بالقرب من اللاذقية، أن هناك عددا كبيرا نسبيا من طيور النورس التي تحلق في هذه المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن مقاتلة من طراز "SU-30 SM" تحطمت الخميس قبالة سواحل مدينة جبلة السورية عقب إقلاعها من قاعدة حميميم وأن طياريها لقيا مصرعهما.

ورجحت وزارة الدفاع الروسية أن يكون سبب تحطم الطائرة دخول طائر إلى محركها، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي إطلاق نار.

وأشارت إلى أن الطيارين حاولا حتى آخر لحظة تجنب سقوطها.

يذكر أن السبب في عدم تمكن الطيارين من القفز من الطائرة قد يعود إلى أن الطائرة كانت حينها تحلق على ارتفاع منخفض.