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إسبانيا: إعلان منظمة "إيتا" الانفصالية حل هياكلها و"كلام فارغ"

06:55 م الخميس 03 مايو 2018
إسبانيا: إعلان منظمة "إيتا" الانفصالية حل هياكلها و"كلام فارغ"

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي

مدريد - (د ب ا)

لم يبد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إندهاشا لإعلان منظمة "إيتا" الانفصالية بإقليم الباسك الإسباني اليوم الخميس، حل جميع هياكلها ووصف الخطوة بأنها "دعاية" و "كلام فارغ".

وقال راخوي- في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية "لقد أجبرت إيتا على ذلك بسبب ما فعلته الدولة وقوة الديمقراطية الإسبانية."

وأضاف راخوي ، في كلمته في افتتاح مرفق للتدريب على مكافحة الإرهاب في لوجرونو بشمال إسبانيا ، إنه لن تكون هناك "مكافأة" مقابل حل "إيتا" هياكلها، وإنه لن يكون هناك إفلات من العقاب للمتمردين.

إسبانيا مدريد منظمة إيتا ماريانو راخوي

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