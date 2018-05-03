إسبانيا: إعلان منظمة "إيتا" الانفصالية حل هياكلها و"كلام فارغ"
مدريد - (د ب ا)
لم يبد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إندهاشا لإعلان منظمة "إيتا" الانفصالية بإقليم الباسك الإسباني اليوم الخميس، حل جميع هياكلها ووصف الخطوة بأنها "دعاية" و "كلام فارغ".
وقال راخوي- في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية "لقد أجبرت إيتا على ذلك بسبب ما فعلته الدولة وقوة الديمقراطية الإسبانية."
وأضاف راخوي ، في كلمته في افتتاح مرفق للتدريب على مكافحة الإرهاب في لوجرونو بشمال إسبانيا ، إنه لن تكون هناك "مكافأة" مقابل حل "إيتا" هياكلها، وإنه لن يكون هناك إفلات من العقاب للمتمردين.
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