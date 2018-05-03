ظريف: إيران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

طهران - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي ولن تُضيف عليه أي شيء آخر.

وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بأن ظريف وجه رسالة عبر مقطع فيديو مصور نُشر على موقع "يوتيوب" اليوم الخميس، وأكد من خلالها أن إيران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي ولن تُضيف عليه أي شيء.

وقال ظريف: "خلال السنتين الأولى والثانية لشغلي منصب وزير الخارجية، قضيت وقتا كبيرا في المفاوضات مع نظرائي الأوروبيين، وروسيا، الصين، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة. وقد توصلنا خلال عام 2015 إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني وسميناه خطة العمل لمشتركة الشاملة. ولقد وافقت إيران على اتخاذ عدة خطوات أساسية لتزيل للوهلة الأولى القلق الأمريكي".

وأضاف: "تعهدت كذلك أمريكا بإزالة الحظر المفروض على إيران وتسهيل النشاطات التجارية مع إيران. لقد كان هذا الاتفاق مُلزما للجميع وقد وافق عليه جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي. كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 11 مرة التزام إيران بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي، لكن أمريكا عمدت إلى نقد الاتفاق النووي بشكل مستمر عبر تهديدها باقي الأطراف من أجل وقف تعاونهم مع إيران. وخلال العام الماضي قال الرئيس الأمريكي أنه ليس مسرورا من هذا الاتفاق النووي، وأصبح من الواضح الآن أن بعض الأطراف الأوروبية تحاول إعطاء امتيازات أكثر لأمريكا استجابة لعدم رضا الرئيس الأمريكي".

واختتم ظريف رسالته بالقول: "اسمحوا لي أن أضع هذا الموضوع ضمن إطاره الواقعي، فعندما يشتري شخص منزل جديدا وينقل عائلته ومعيشته إلى هذا المنزل لن يقبل العودة سنتين إلى الوراء لمناقشة سعر هذا المنزل. في الأيام المقبلة ستقرر الولايات المتحدة إن كان عليها أن تبقى ملتزمة بتعهداتها أم لا، وموقف إيران حازم في مواجهة أي قرار أمريكي متعجرف، لكن إذا استمرت أمريكا بنقض الاتفاق النووي أو خرجت من الاتفاق فإن إيران ستختار الوسيلة التي تراها محقة لمواجهة هذه الإجراءات. أمريكا لن تحصل على اتفاق جديد خصوصا أنها لم تحترم الاتفاق النووي الذي كانت قد توصلنا إليه ضمن ظروف جيدة".