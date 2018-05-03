ليبرمان: لم نطرد دبلوماسيين روس وعلى موسكو دعم مصالح إسرائيل ضد إيران

(مصراوي)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن دول كثيرة طردت في الفترة الأخيرة دبلوماسيين روس ولم تفعل إسرائيل ذلك، وبالتالي تنتظر تل أبيب رد الجميل من موسكو عبر دعم مصالح إسرائيل في سوريا وفي مواجهة إيران.

وأشار ليبرمان في حوار مع صحيفة كوميرسانت الروسية، بحسب رويترز، إلى أن إسرائيل تُقدّر العلاقات مع روسيا، "حتى عندما ضغط علينا شركاؤنا المقربون مثلما حدث في قضية العقوبات على روسيا فلم ننضم إليهم،" مشيرا إلى الأزمة التي اندلعت في قضية الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا "سيرجي سكريبال".

وجاءت تصريحات ليبرمان بعدما اتهمت روسيا إسرائيل بتنفيذ ضربة جوية ضد سوريا في التاسع من الشهر الماضي وهي خطوة وصفتها رويترز بالنادرة.

كما يفكر أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخروج من الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران والموقع في عام 2015، وهو ما تشجعه عليه إسرائيل وتعارضه روسيا ودول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا برغم موافقة الأخيرتين على التفاوض على تعديلات في الاتفاق.

وبخصوص أزمة الجاسوس الروسي ومحاولة قتله في بريطانيا، قال ليبرمان "دول كثيرة طردت في الآونة الأخيرة دبلوماسيين من روسيا. ولم تشارك إسرائيل في هذا التحرك".

وتابع "نحن نأخذ مصالح روسيا في الاعتبار ونرجو أن تأخذ موسكو مصالحنا في اعتبارها هنا في الشرق الأوسط. ونتوقع تفهما من روسيا ودعما عندما يتعلق الأمر بمصالحنا الحيوية".

وقال ليبرمان للصحيفة الروسية "ليس لدينا نية للتدخل في شؤون سوريا الداخلية. وما لن نتهاون فيه هو تحويل إيران لسوريا إلى جبهة متقدمة ضد إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعرض في مؤتمر صحفي أول أمس ما قال إنه البرنامج السري النووي الإيراني، متهما طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي مع القوى الغربية والعمل على تطوير أسلحة نووية، وهو ما نفته طهران واعتبرت ما قام به نتنياهو ادعاءات كاذبة.