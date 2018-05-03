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سول تتوقع أن تأتي قمة واشنطن وبيونج يانج حلًا شاملًا للأزمة النووية

06:19 م الخميس 03 مايو 2018
سول تتوقع أن تأتي قمة واشنطن وبيونج يانج حلًا شاملًا للأزمة النووية

وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج وا

سول - (أ ش أ)

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-وا، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية تتوقع أن يقدم الاجتماع القادم بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، حلًا جوهريًا لأزمة كوريا الشمالية النووية وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت كانج، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، "نرغب بشدة في أن يقود نجاح ونتيجة القمة بين الكوريتين لعقد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وأشارت كانج إلى أن سول تتوقع بشكل كبير أن يضع قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كل شيء على طاولة النقاش، على أن تتم مناقشة الأزمة النووية أولًا وقبل كل شيء والتوصل إلى اتفاق يقدم حلًا جوهريًا سلميًا وشاملًا لأزمة كوريا الشمالية النووية إلى جانب إيجاد وسيلة لإحلال سلام دائم بشبه الجزيرة الكورية.

ولفتت كانج إلى صدور ما يسمى ب "إعلان بانمونجوم" عقب قمة الكوريتين التي عقدت الجمعة الماضي، واصفة هذه النتيجة بالمثمرة والتاريخية.

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