زعيم كوريا الشمالية: موقفنا ثابت بالتخلي عن السلاح النووي

(مصراوي)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أكد التزامه بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، وذلك بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الكبيرة من أجل إحلال سلام دائم في المنطقة.

واجتمع الزعيم الكوري الشمالي، مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في بيونج يانج اليوم الخميس، في إطار آخر الأحداث ضمن سلسلة من الأحداث الدبلوماسية، التي تحققت نتيجة انفراجة في العلاقات بين الكوريتين.

ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الصينية في بيان عن كيم قوله خلال الاجتماع في بيونجيانج إن التغيرات الإيجابية التي حدثت في الآونة الأخيرة على شبه الجزيرة مفيدة على صعيد التوصل لحل السلمي.

وأضافت الوزارة "قال كيم جونج أون إن تحقيق إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي هو الموقف الراسخ لدى الجانب الكوري الشمالي".

وتعد الصين أهم داعم اقتصادي ودبلوماسي لكوريا الشمالية رغم غضبها من تجارب بيونجيانج النووية والصاروخية وتأييدها لفرض عقوبات مشددة عليها من الأمم المتحدة، بحسب رويترز.

وبدأ وانج رحلة تستغرق يومين إلى بيونج يانج، وهي أول زيارة يقوم بها كبير الدبلوماسيين ببكين إلى كوريا الشمالية منذ أكثر من 10 سنوات.

وتم الإعلان عن اجتماعه مع كيم، في حساب خاص بوزارة الخارجية الصينية على منصة المدونات الصغيرة، "ويبو"، إلا أن المنشور لم يتضمن مزيدا من التفاصيل.

وتأتي زيارة الدبلوماسي الصيني بعد أيام من محادثات الكوريتين، التي عقدت بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، وقبيل اجتماع القمة المزمع عقده بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقد وافق زعيما الكوريتين الأسبوع الماضي، على السعي لتحقيق مجموعة من الأهداف التاريخية، التي تتضمن خلو شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووضع نهاية رسمية للحرب الكورية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن وانج أبلغ وزير خارجية كوريا الشمالية، ري هونج يو، أمس الاربعاء، أنه يأمل في أن تتم القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسلاسة، وأن تحرز تقدما كبيرا.