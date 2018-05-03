بسبب الإضرابات.. إلغاء نصف رحلات القطارات فائقة السرعة في فرنسا

باريس - (د ب أ)

رجحت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية أن يتم إلغاء نصف رحلات القطارات فائقة السرعة خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة، في إطار أحدث جولة من الإضرابات الاحتجاجية على خطط الإصلاح الحكومية.

وتوقعت الشركة أن يتم إلغاء نصف الرحلات الداخلية في منطقة باريس ورحلات ثلاثة من كل خمسة من قطارات المناطق في أماكن أخرى من البلاد.

وتأتي الإضرابات قبل اجتماع مقرر الاثنين القادم بين قادة نقابيين ورئيس الوزراء إدوار فيليب، وذلك بعد انسحاب النقابات من محادثات مع وزيرة النقل إليزابيث بورن.

وتجدر الإشارة إلى أن اضطراب حركة النقل يعد أقل مما كان عليه الوضع عندما بدأت حركة الإضرابات في أبريل الماضي، عندما كان يتم تشغيل قطار واحد من بين كل ثمانية قطارات فائقة السرعة، وتُضرب النقابات عن العمل يومين من بين كل خمسة أيام.

وتعارض النقابات خطط الرئيس إيمانويل ماكرون الخاصة بالسماح لشركات خاصة بتشغيل خدمات قطارات منافسة، وتشغيل الموظفين بالشركة في المستقبل بعقود عادية.

وحاليا، يتم توظيف عمال السكك الحديدية باعتبارهم موظفين عموميين يضمنون أعمالهم مدى الحياة على أن يكون التقاعد في سن 52 أو 57 عاما بناء على وظيفتهم.