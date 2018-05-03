ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الهندية إلى أكثر من 100 قتيل

نيودلهي - (د ب أ)

قال مسؤولون محليون إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم، وأصيب العشرات عقب أن ضربت رياح قوية وعواصف رعدية ولايتي راجستان واوتار براديش بشمال الهند.

وصاحب العاصفة التي هبت مساء أمس الأربعاء برق وأمطار رعدية، مما أدى الى سقوط الأشجار، وأعمدة الكهرباء، واندلاع حرائق وانهيار أسقف.

وقال اشال سريفاستاف ، المسؤول بغرفة السيطرة على الكوارث في لكنو عاصمة ولاية اوتار براديش إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 73 حالة وفاة في الولاية، 43 حالة منها في منطقة اجرا ، وإن عدد الضحايا قابل للارتفاع مع استمرار وصول المعلومات من المناطق النائية.

في غضون ذلك ، قال هيمانت جيرا المسؤول بإدارة الكوارث في حكومة ولاية راجستان إن ما لا يقل عن 36 شخصا لقوا حتفهم في مناطق الوار ودولبور وبهاراتبور بشرق الولاية، وذلك علما بأن منطقتي أجرا وبهاراتبور تشتركان في الحدود.

وقال المسؤولان إن معظم القتلى لقوا حتفهم بسبب انهيار المنازل وسقوط الأشجار.

ويشار إلى أن الرياح الترابية التي تصاحب العواصف القوية شائعة الحدوث في فصل الصيف في شمال الهند، ولكن حصيلة القتلى عادة لا تكون مرتفعة.

وقال المسؤولون إن حصيلة القتلى المرتفعة ربما ترجع إلى أن المواطنين كانوا نائمين في منازلهم عندما وقعت العاصفة.

وأعلنت حكومتا الولايتين عن تعويضات بقيمة 400 ألف روبية (6000 دولار) لأسر الضحايا.

وأشار المسؤولون إلى أن فرق إدارة الكوارث تعمل بكامل طاقتها، ويجرى توزيع مواد الإغاثة.

وتوقعت هيئة الارصاد هبوب عواصف رعدية مع رياح قوية في غضون الأيام الاربعة المقبلة في أنحاء شمال وشرق وشمال شرق الهند.