مطالب برفع ملف اختفاء صحفيين تونسيين بليبيا الى الجنائية الدولية

تونس - (د ب أ)

أعلن محام تونسي اليوم الخميس عن طلب تدويل قضية اختفاء صحفيين تونسيين مختطفين في ليبيا منذ 2014.

وقال المحامي والمتحدث باسم هيئة الدفاع في ملف الصحفيين التونسيين سمير بن رجب ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن 14 منظمة حقوقية في تونس وقعت على عريضة رسمية أرسلت إلى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي.

وتطالب الهيئة بمعرفة مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا منذ سبتمبر عام 2014 حينما كانا في مهمة صحفية داخل ليبيا.

ومنذ ذلك الحين تضاربت الأنباء حول مصيرهما، بينما نشرت إحدى الجماعات المحسوبة على تنظيم "داعش" المتشدد في 2015 خبر مقتلهما على أيدي متشددين عبر صفحة على الانترنت.

ولم يتسن التأكد قطعيا لدى جهات رسمية أو قضائية في ليبيا وفي تونس من تلك الأنباء كما لم تكشف أي جهة عن مكان جثتيهما.

وقال المحامي بن رجب اليوم إن القضية استوفت شروط تدويلها في ظل انهيار النظام القضائي في ليبيا والعجز التام لقاضي التحقيق التقدم في الملف.

وقال متحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب في تونس، وهو مجمع قضائي يحقق في القضايا الارهابية ويخضع لوزارة العدل، إنه لا توجد اي معلومات جديدة بشأن الصحفيين المختفيين.

وأضاف المتحدث سفيان السليطي "تم توجيه إنابة قضائية دولية للسلطات الليبية والى غاية اليوم لا يوجد أي رد، قاضي التحقيق استمع لبعض الأطراف التي لها علاقة بالموضوع وقد أكدوا القضاء على سفيان ونذير".