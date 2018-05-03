العثور على 5 ثيران مجنحة بالموصل تعود للعهد الآشوري

كتبت – رغدة عاطف:

عثرت السلطات العراقية، على تماثيل لخمسة ثيران مجنحة ولوحين مسماريين داخل قصر تم اكتشافه، مؤخرًا، شرق الموصل.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري، إن: "القوات الأمنية عثرت على خمسة تماثيل لثيران مجنحة تعود للعهد الآشوري -حوالي ألف عام قبل الميلاد- داخل قصر تم اكتشافه منذ فترة قصيرة تحت تل التوبة شرق الموصل".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "العرب" اللندنية، فإن القوات الأمنية عثرت على الثيران المجنحة إضافة إلى لوحين كبيرين منقوش عليهما بالكتابة المسمارية داخل تل التوبة المقام عليه مرقد النبي يونس عليه السلام والذي تم تفجيره في شهر يونيو عام 2014 من قبل تنظيم داعش.

وأضاف الجبوري، أن: "خبراء من مديرية آثار نينوى أكدوا أن هناك قصرًا كبيرًا جدًا تم اكتشافه مؤخرًا يضم ألواحًا وتماثيل لثيران مجنحة فضلًا عن لُقى أثرية أخرى".