بدء تشغيل مطار إسلام أباد الدولي

إسلام أباد - (د ب أ):

بدأ تشغيل الرحلات الجوية في مطار جديد عصري بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم الخميس ، بعد انتظار طال سنوات كثيرة منذ التفكير في إنشائه .

وقال المتحدث باسو هيئة الطيران المدني ،برويز جورج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"نعمل من المطار الجديد اليوم . إنها منشأة عظيمة".

وذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية عبر موقعها على الانترنت أن أول رحلة جوية دولية أقلعت في طريقها إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

ويأتي بدء تشغيل المطار بعد يومين من تدشين رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي له بشكل احتفالي ، ويبعد المطار نحو 20 كيلومترا عن وسط إسلام أباد.

وبدأ إنشاء المطار الذي يتخذ شكل حرف "Y " قبل عشر سنوات تقريبا ، وتم تأجيل موعد الافتتاح عدة مرات ، كان آخرها الشهر الماضي.

وقبل ذلك لم يكن يوجد مطار دولي في العاصمة الباكستانية. وكانت تستخدم قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو لها مدرج طائرات واحد في الرحلات الجوية الداخلية والدولية.

وكان من المتوقع في البداية أن تبلغ تكلفة المطار 311 مليون دولار . وتم تعديل هذا التقدير عدة مرات منذ ذلك الحين ، ويبلغ حاليا نحو 890 مليون دولار.

وأثار ما تردد حول سوء الإدارة ، وسوء استغلال الأموال ، والتأخر المتكرر انتقادات واهتماما اعلاميا بالمشروع.

وتبلغ مساحة المطار الجديد 1740 هكتارا ، وسيكون قادرا على التعامل مع أكبر طائرة ركاب في العالم ، وهي طائرة "إيرباص إيه 380" .

ومع قدرة على التعامل مع 9 ملايين مسافر سنويا ، فإن المطار يشبه مطار مرسيليا في فرنسا. وتتعامل المطارات الكبرى مثل مطار دبي الدولي مع نحو 80 مليون مسافر سنويا.