مصدر عسكري سوري: السيطرة على حي الحجر الأسود أصبحت مسألة وقت

دمشق - (د ب أ ):

أعلن الجيش السوري عزل حي الحجر الأسود عن مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) .

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس "استطاعت وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة فصل مخيم اليرموك عن الحجر الأسود وبذلك قطع الاتصال بين مسلحي داعش الذين يسيطرون على أجزاء من مخيم اليرموك والحجر الاسود وبدء فصل الحجر الاسود عن المخيم بعد سيطرت قواتنا على جامع منيف العائدي ومدرسة مثقال حسن بركة".

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجش نجحت في التقدم من جهة الغربية والسيطرة على عدد من الكتل السكنية في القسم الغربي للمنطقة، وبسطت سيطرتها على جامع بلال الحبشي لتعمل القوات على التقدم من المحورين والالتقاء ببعضهما عند دوار الحجر الاسود.

وأكد المصدر أن السيطرة على حي الحجر الاسود أصبحت مسألة وقت، وأن مسلحي داعش في الحجر الأسود يستخدمون الانفاق في التنقلات ولكن تلك الانفاق لن تقف عائقا أمام تقدم الجيش".

ودخلت العملية العسكرية التي بدأها الجيش السوري في أحياء جنوب دمشق يومها الـ 15 حيث سيطر على أجزاء واسعة من حي التضامن والزين، ودفع مسلحي جبهة النصرة الى التوجه الى محافظة ادلب.

وفي جنوب العاصمة دمشق، تتواصل عملية اخراج مسلحي فصائل المعارضة وعائلاتهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم إلى شمال سوريا.

وقال مصدر في محافظة دمشق التابعة للمعارضة السورية " تم تجهيز 22 حافلة وهي تتجمع حالياً عن نقطة التجميع على أطراف بلدة بيت سحم تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى شمال سوريا، بعد تجهيز جميع الحافلات التي يبلغ عددها 60 حافلة.

وأكد المصدر لـ (د. ب. أ) أن " وجهاء من بلدات دمشق التقوا في أحياء مساجد بلدة يلدا بأهالي تلك البلدات الذين يريدون التوجه الى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، ويدعونهم الى عدم التوجه وتسوية أوضاعهم والبقاء في بلداتهم ومنازلهم .