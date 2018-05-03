ترامب : اتفاق عدم الإفصاح مع دانيلز "نافذ وسارٍ"

واشنطن - (د ب أ):

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس على حسابه على موقع تويتر إن الاتفاق مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز "نافذ وسارٍ بصورة كاملة" وسيتم استخدامه ضدها.

وأكد الرئيس صحة تصريحات صدرت مؤخرا عن محاميه وأفادت بأنه تم دفع المال عن طريق مايكل كوهين محامي ترامب، وأن المال لم يكن من أموال حملته السياسية. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام أموال الحملات لمثل هذا الغرض يمثل انتهاكا للقانون الأمريكي.

وكتب ترامب :"هذه الاتفاقيات شائعة جدا بين المشاهير وأصحاب الثروات".

تجدر الإشارة إلى أن دانيلز أقامت دعوى لإبطال الاتفاق الذي تم بموجبه دفع 130 ألف دولار لها قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية لعام 2016 مقابل صمتها على علاقة سابقة جمعتها بترامب.

وأرجأ قاض أمريكي نهاية أبريل الماضي النظر في الدعوى لمدة 90 يوما نظرا لأن كوهين يخضع لإجراءات قانونية منفصلة.