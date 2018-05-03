لافروف: موسكو تدعو إسرائيل لتقديم المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني

موسكو- (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إسرائيل لتقديم المعطيات حول استمرار إيران ببرنامجها النووي فورا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال امتلاكها مثل هذه الوثائق.

ونقلت وكالة الانباء الروسية (سبوتنيك) عن وزير الخارجية الروسي قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي: "إذا كانت إسرائيل أو أي أحد كان، قد حصل على وثائق تؤكد كما يقولون، استمرار خطط تطوير أسلحة نووية في إيران، فيجب تقديم هذه الوثائق فورا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف لافروف "أن معلومات إسرائيل حول البرنامج النووي الإيراني قد تكون من الماضي، الآن كل شيء تحت سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف مساء الاثنين الماضي، عما وصفه بـ"الدليل القاطع" على وجود مشروع سري يجرى في إيران لتطوير سلاح نووي، وهذا دليل يثبت أن أيران كذبت على المجتمع الدولي.