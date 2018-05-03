الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات على حدوده مع سورية

عمان- (د ب أ):

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم، الخميس، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تهريب مخدرات وتسلل على الحدود الأردنية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر القول إن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات بعد مشاهدة ثلاثة أشخاص يحاولون الاقتراب من الأراضي الأردنية.

وأضاف أنه بعد تطبيق قواعد الاشتباك، تراجع المشتبه بهم باتجاه العمق السوري.

وأشار إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي كمية من المواد المخدرة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سورية في ظل التوترات على الجانب الآخر من الحدود.