إسرائيل توقف إدخال مركبات مستوردة إلى قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

قالت "جمعية مستوردي المركبات" إلى قطاع غزة اليوم، الخميس، إن إسرائيل أوقفت إدخال المركبات إلى القطاع منذ نحو شهر ونصف دون أسباب معلنة.

وذكرت الجمعية، في بيان صحفي، أنه "رغم وجود 88 مركبة في معبر (بيت حانون-ايرز) بانتظار الإدخال الى غزة فإنه يتم منعها من السلطات الإسرائيلية".

وأضافت "اعتقدنا في البداية أن المركبات غير جاهزة للإدخال من ناحية الفحص الأمني لكن بعد الاستفسار من وزارة النقل والمواصلات في رام الله أكدوا أن الإدخال متوقف دون ذكر الأسباب".

وأشارت إلى أن الجمعية كانت أرسلت عدة كتب لوزارة المواصلات والشؤون المدنية في رام الله مطالبة التدخل منهم لإدخال المركبات كون أن استمرار احتجازها يكبد التجار خسائر فادحة.

وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة الفلسطينية والدولية بالتدخل للسماح بإدخال المركبات المحجوزة في معبر إيرز والتي لا تزال في الموانئ الإسرائيلية وعددها يقارب 300 مركبة تدفع ارضيات وخلافه.

وكانت إسرائيل سمحت نهاية عام 2010 باستئناف إدخال مركبات مستوردة إلى قطاع غزة بعد أن ظلت تحظر ذلك بسبب تشديدها للحصار المفروض على القطاع في منتصف عام 2007.