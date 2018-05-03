الزعيم الكوري الشمالي يجتمع مع وزير الخارجية الصيني في بيونج يانج

بكين- (د ب أ):

اجتمع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في بيونج يانج اليوم الخميس، في إطار آخر الأحداث ضمن سلسلة من الأحداث الدبلوماسية، التي تحققت نتيجة انفراجة في العلاقات بين الكوريتين.

ويقوم وانج برحلة تستغرق يومين إلى بيونج يانج، وهي أول زيارة يقوم بها كبير الدبلوماسيين ببكين إلى كوريا الشمالية منذ أكثر من 10 سنوات. وقد تم الإعلان عن اجتماعه مع كيم، في حساب خاص بوزارة الخارجية الصينية على منصة المدونات الصغيرة، "ويبو"، إلا أن المنشور لم يتضمن مزيدا من التفاصيل.

وتأتي زيارة الدبلوماسي الصيني بعد أيام من محادثات الكوريتين، التي عقدت بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، وقبيل اجتماع القمة المزمع عقده بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقد وافق زعيما الكوريتين الأسبوع الماضي، على السعي لتحقيق مجموعة من الأهداف التاريخية، التي تتضمن خلو شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووضع نهاية رسمية للحرب الكورية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن وانج أبلغ وزير خارجية كوريا الشمالية، ري هونج يو، أمس الاربعاء، أنه يأمل في أن تتم القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسلاسة، وأن تحرز تقدما كبيرا.

وقال وانج إن الصين تدعم بشكل كامل جهود بيونج يانج للتخلص من ترسانتها النووية، ولتحسين العلاقات مع الجنوب، وتدعم خططها لبناء الاقتصاد.

وقال ري إن بيونج يانج ستواصل الاتصال عن قرب مع الصين، بشأن كيفية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإقامة آلية للسلام.

وقد سعت الصين – وهي الحليف الرئيسي والشريك التجاري لبيونج يانج – للقيام بدور مركزي في المحادثات الدبلوماسية. وكان كيم قام في مارس الماضي، بزيارة مفاجئة إلى بكين، وهي أول زيارة له إلى الخارج منذ توليه السلطة في عام 2011.