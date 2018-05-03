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لندن.. عشرات المصابين بانفجار في احتفال يهودي

12:08 م الخميس 03 مايو 2018
لندن.. عشرات المصابين بانفجار في احتفال يهودي

انفجار في منطقة ستانفورد هيل

القاهرة - مصراوي:
أصيب عشرات الأشخاص جراء انفجار في منطقة ستانفورد هيل شمالي لندن، وقع خلال احتفال يهودي، مساء الأربعاء.

ونقلت "رويترز" عن صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن سبب الانفجار غير معروف.

وقالت الصحيفة إن نحو 30 شخصا تعرضوا لإصابات، بينهم 10 أشخاص استدعت حالاتهم العلاج في المستشفى.
وقالت شرطة هاكني على "تويتر": "لم ترد تقارير عن مزاعم جنائية. ولم تقع إصابات خطيرة".

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