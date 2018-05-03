الاناضول: السلطات اليونانية تعتقل عاملا تركيا لاجتيازه الحدود

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، أن السلطات اليونانية اعتقلت تركيا يعمل في البلدية، بعدما يبدو أنه عبر الحدود.

ويأتي تأكيد احتجاز العامل، الذي حدث أمس الأربعاء وتم الإبلاغ عنه في البداية باليونان، بعد تصاعد التوتر بين الدولتين الجارتين.

وكانت تركيا قد القت القبض في وقت سابق من العام الجاري، على جنديين يونانيين، واتهمتهما بالتجسس، بعد أن عبرا الحدود. وتقول أثينا إن الجنديين كانا يتابعان المهاجرين في ظل تساقط الثلوج، عندما تخطيا الحدود، بدون قصد.

من ناحية أخرى، ربط مسؤول تركي بين مسألة الجنديين اليونانيين وقضية ثمانية جنود أتراك، طالبوا باللجوء في اليونان، بعد فرارهم من تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في عام 2016.

وذكرت وكالة الانباء التركية أن عامل البلدية التركي، كان يقوم بأعمال حفر خاصة ببئر ماء، عندما احتجزه الجانب اليوناني.