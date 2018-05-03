ليبرمان: إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع روسيا

تل أبيب - (د ب أ):

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع روسيا، لافتا إلى وجود قناة اتصال وحوار واضحة وشفافة بين الجانبين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن ليبرمان القول في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، نشرتها اليوم الخميس، أن إسرائيل "سترد في حال تم استخدام منظومة إس 300 ضد طيرانها من الأراضي السورية".

وشدد ليبرمان على أن "إسرائيل تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية وتأمل أن تأخذ موسكو أيضا في الحسبان مصالحنا في الشرق الأوسط".

وقال إن "إسرائيل لا تنوي التدخل في شؤون سورية وسيحسن الرئيس السوري بشار الأسد صنعا إذا لم يعمل ضدنا"، وكرر في الوقت نفسه موقف إسرائيل المعارض لتمركز إيران عسكريا في سورية وتعهد بالعمل على إحباط ذلك.

كان مصدر عسكري روسي أكد أن روسيا لم تسلم سورية منظومة "إس - 300" للدفاع الجوي، وقال إن "لدى القوات السورية العديد من منظومات الدفاع الجوي منها السوفيتي ومنها الروسي الحديث من نوع بانتسير".

كانت تقارير عديدة قد تحدثت عن تسليم روسيا للقوات السورية منظومة "إس – 300"، وهو ما دفع ليبرمان في وقت سابق للتصريح بأن إسرائيل سترد بقوة على سورية حال قامت دمشق باستخدام المنظومة ضد المقاتلات والطائرات الإسرائيلية.