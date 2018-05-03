بدء إخراج مسلحي بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمال سوريا

دمشق - أ ش أ

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه بدأت اليوم الخميس، إجراءات تنفيذ بنود الاتفاق القاضي بإخراج المسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى الشمال السوري، وذلك في إطار العملية الرامية إلى إنهاء وجود التنظيمات المسلحة في جنوب مدينة دمشق وصولا إلى إعلان الغوطة الغربية خالية من المسلحين.

وأفادت (سانا) بأن عددا من الحافلات دخلت اليوم إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم للبدء بإخراج المسلحين وعائلاتهم إلى الشمال السوري، مضيفة أنه من المتوقع خروج نحو 5000 من المسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي والذي يقضي بإخراج المجموعات المسلحة المنتشرة في البلدات الثلاث.

وأضحت (الوكالة) أن الاتفاق يقضي بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها، مشيرة إلى أن التنظيمات المسلحة بمختلف مسمياتها رضخت خلال الأشهر الماضية إلى سلسلة من الاتفاقات بريف دمشق وفقا لشروط الحكومة السورية وتحت ضربات الجيش السوري المركزة والمكثفة والتي أوقعت خسائر فادحة بهياكل هذه التنظيمات ومتزعميها في مواقع انتشارها في أرياف مدينة دمشق.