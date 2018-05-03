سول ترجح إجراء مكالمة هاتفية بين زعيمي الكوريتين الأسبوع الجاري

سول - أ ش أ

ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أنه من الممكن إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في وقت قريب.

وقال مسؤول بارز في المكتب - بحسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب- إن إجراء المكالمة الهاتفية بين زعيمي الكوريتين قد يتم في الأسبوع الجاري، ولكنه لن يجرى اليوم.

وذكر مسؤول آخر ردا على سؤال عما إذا كان الزعيمان سيناقشان مساءل تتعلق بلقاء القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة المقرر عقده في مايو الجاري، في حال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الجدول الزمني له خلال الأيام القليلة مقبلة، أنه يعتقد بأن ذلك سيتم التطرق إليه إذا جرت المكالمة الهاتفية بين مون وكيم.

وحول مكان انعقاد لقاء القمة بين بيونج يانج وواشنطن، أضاف أنه لا يعلم شيئا عنه.