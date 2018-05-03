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روسيا: عملية نزع الألغام في مدينة دوما السورية ستستمر 3 أشهر

11:13 ص الخميس 03 مايو 2018
روسيا: عملية نزع الألغام في مدينة دوما السورية ستستمر 3 أشهر

ارشيفية

القاهرة - (د ب أ):

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا اليوم الخميس بأن عملية نزع الألغام في مدينة دوما السورية ستستمر ثلاثة أشهر.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم المركز القول للصحفيين :"يتم حاليا نزع الألغام في المدينة بنشاط. وسيستمر نزع الألغام في المدينة كلها لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف أن الألغام التي قد تم العثور عليها، وفقا للعلامات الموجودة عليها، مصنوعة في بلدان حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا إلى أن المهندسين العسكريين السوريين يجدون يوميا ما بين 200 و250 لغما وعبوة ناسفة يدوية الصنع.

من جهته، قال متحدث باسم القوات المسلحة السورية إن السكان المحليين في دوما يشاركون بفعالية في كشف ونزع الألغام في المدينة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها انتهت في 13 أبريل الماضي بالكامل من عملية إخراج المسلحين من مدينة دوما التي انتقلت إلى سيطرة الحكومة السورية. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمسلحين وأفراد أسرهم الذين تم إخراجهم من المدينة بلغ 21 ألف شخص.

روسيا الألغام سوريا مركز المصالحة الروسي عبوات ناسفة الجيش السوري

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