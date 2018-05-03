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الصليب الأحمر يطالب بإطلاق سراح ممرضة مختطفة بالصومال

11:01 ص الخميس 03 مايو 2018
الصليب الأحمر يطالب بإطلاق سراح ممرضة مختطفة بالصومال

جنيف - أ ش أ

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها ستتواصل مع السلطات الصومالية في محاولة لتأمين إطلاق سراح ممرضة ألمانية تعمل في اللجنة، مطالبة بإطلاق سراحها فورًا دون قيد أو شرط.

وذكرت اللجنة - في بيان لها اليوم الخميس - أن الممرضة كانت تعمل في العاصمة الصومالية مقديشيو، واقتحم مسلحون مجمع اللجنة السكني بالعاصمة واختطفوها.

وأعرب دانيال أومالي رئيس بعثة اللجنة الدولية في الصومال عن القلق البالغ إزاء سلامة الممرضة، مضيفًا: "إنها ممرضة تعمل كل يوم في سبيل معالجة وإنقاذ أرواح الأشخاص الأكثر ضعفا في الصومال".

وقال شهود عيان " إن الشرطة وقوات أمن أخرى أغلقت المنطقة بعد الحادث".

كان مسلحون مجهولون قد قتلوا، بالرصاص في مقديشيو الثلاثاء الماضي، عاملة إغاثة صومالية تعمل بمنظمة الصحة العالمية.

ولم يعرف بعد الدافع وراء قتلها ولاذ المسلحون بالفرار.

هذا المحتوى من

الصليب الأحمر إطلاق سراح الصومال الشرطة الصومالية منظمة الصحة العالمية

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