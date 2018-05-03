إثيوبيا: إنجاز 66 في المائة من بناء سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت إثيوبيا إنجاز 66 في المائة حتى الآن من مراحل بناء سد النهضة، بفضل الأموال التي جمعتها من خلال شراء السندات والتي بلغت أكثر من 9.7 مليار "بر" إثيوبي، بما يُعادل (أكثر من 3 مليار دولار أمريكي)، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

ونقلت الوكالة الإثيوبية عن مدير الإصلاحات الاستراتيجية في بنك التنمية الإثيوبي، كفلى هيليسوس، قوله إن "البنك باع أكثر من 9.7 مليار بر من السندات منذ بدء بناء أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا منذ 7 سنوات".

وأوضح أن الحد الأدنى لقيمة السندات 50 برًا إثيوبيًا، ولا يوجد حد أقصى للمبلغ الذي يرغب المرء في شرائه،

وبيّن أنه خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام المالي الإثيوبي، تم بيع سندات بقيمة 1.4 مليار بر، بما يفوق الخطة الموضوعة.

وأكّد المسؤول الإثيوبي أن بناء السد يتم تمويله بالكامل من قِبل شعب وحكومة إثيوبيا، مع مشاركة نحو 9 آلاف إثيوبي و260 أجنبيًا في عمليات البناء.

يُشار إلى أنه تم تفويض بنك التنمية الإثيوبي لطباعة و توزيع سندات السد وبيعها عبر أكثر من 100 فرع ومؤسسة مالية في جميع أنحاء البلاد.

يأتي ذلك قبل يومين من استئناف مفاوضات سد النهضة في جولة جديدة تستضيفها العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، السبت المقبل، بمشاركة وزراء الخارجية والري والموارد المائية ومديري المخابرات في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، للوصول إلى تفاهمات في الملف.

وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.