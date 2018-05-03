اختطاف ممرضة ألمانية في الصومال

القاهرة - مصراوي:

خطف مسلحون مجهولون من داخل مجمع في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الأربعاء ممرضة ألمانية تعمل لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أعلنت المنظمة الإغاثية الدولية - بحسب سكاي نيوز.

وقال دانيال أومالي نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال "نحن قلقون بشدة على سلامة زميلتنا".

وذكر موظفون في الصليب الأحمر أن الخاطفين أخذوا زميلتهم من داخل مجمع اللجنة في مقديشو وخرجوا بها من باب خلفي متجاوزين حراس الأمن الذين كانوا متمركزين عند البوابة الرئيسية.

وقال سكان إن الشرطة وقوات أمن أخرى أغلقت المنطقة بعد الحادث.

كان مسلحون مجهولون قتلوا بالرصاص في مقديشو الثلاثاء عاملة إغاثة صومالية تعمل بمنظمة الصحة العالمية.

وقال أحد أقارب القتيلة إنها تدعى ماريان عبد الله وإنها قتلت خلال زيارتها لسوق البكارة في العاصمة لشراء بعض السلع لزفافها الذي كان مقررا الأسبوع المقبل. ولم يعرف بعد الدافع وراء قتلها ولاذ المسلحون بالفرار.