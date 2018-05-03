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إصابة 30 شخصا جراء انفجار شمالي لندن

07:29 ص الخميس 03 مايو 2018
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لندن - (د ب أ):

أصيب نحو 30 شخصا جراء انفجار أثناء احتفال يهودي بمدينة ستامفورد هيل شمالي لندن صباح اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك عددا من الأطفال بين المصابين.

وأضافت أن 10 أشخاص أصيبوا جراء النيران التي سببها الانفجار، بينما أصيب 20 بسبب التدافع.

ولم يتم الكشف رسميا عن سبب الانفجار، إلا أن تقارير صحفية تحدثت عن أن السبب ناجم عن إلقاء هواتف محمولة في موقد نار ضمن فعاليات الاحتفال.

لندن مدينة ستامفورد هيل انفجار

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