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إسرائيل تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

07:06 ص الخميس 03 مايو 2018
إسرائيل تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

اعتقلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا فجر اليوم الخميس في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء أن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال اقتحمت نابلس وبيت لحم وقلقيلية واعتقلت 12 مواطنا".

وأضافت أن مواجهات اندلعت في بلدة بدو وأن الجنود الإسرائيليين قاموا بتفتيش عدد من المنازل.

القوات الإسرائيلية رام الله الضفة الغربية حملة اعتقالات

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