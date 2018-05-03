الرئاسة الأفغانية: أفغانستان ما زالت غير آمنة بعد 7 سنوات من مقتل بن لادن

كابول - (د ب أ):

ذكرت الرئاسة الأفغانية، الأربعاء، أن أفغانستان ما زالت غير آمنة حتى بعد مرور سبع سنوات على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال شاه حسين مرتضوي، المتحدث باسم الرئاسة، في تصريحات نقلتها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن "الجماعات الإرهابية ما زالت تشكل تهديدا كبيرا لأفغانستان، وبعضها يتسم بالوحشية المفرطة".

وأضاف: "القاعدة ليست تهديدا خطيرا لأفغانستان، فهناك جماعات أخرى تشكل تهديدا أكبر للبلاد .. جماعات تستهدف الأشخاص والإعلام والمساجد كل يوم وتعلن مسؤوليتها عن ذلك".

وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قد قتل في 2 مايو 2011 في عملية سرية أمريكية داخل باكستان.