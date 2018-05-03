صور.. انفجار منزل مفخخ أثناء مواجهة مع الشرطة الأمريكية

محمود علي

أفادت شرطة ولاية كونيتيكت الأمريكية بوقوع انفجار ضخم في منزل أثناء مواجهة مع مشتبه به احتجز زوجته رهينة، حسبما نقلة وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت أن الإنفجار وقع في منطقة "كوينيبياك" في شمال مدينة هافان بعد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي أمس الأريعاء، مضيفة أن المشبه به فجر المنزل أثناء محاولة الشرطة اقتحامه، ما أدي لإصابة أكثر من 4 ضباط، بينما ذكرت مشتفي بيل هافن أنها استقبلت سبعة مصابين جراء الإنفجار.

ورجحت الوكالة أن المنزل كان مفخخاً نقلاً عن شهود عيان في مكان الحادث، موضحة أن السلطات طلبت من السكان عدم مغادة منازلهم.

وأغلقت الشرطة الشوارع المجاورة لاستمرار نشوب الحريق الضخم، ودفعت بعناصر إضافية من شرطة "هافان" لمساعدة شرطة شمال المدينة.