البشير يؤكد تمسك السودان بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة

الخرطوم -(د ب أ):

قال الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس الأربعاء، إن موقف بلاده ثابت فيما يتعلق بالتمسك بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة وأهمية اللجان الثلاثية السودانية والإثيوبية والمصرية.

وأضاف البشير خلال جلسة مباحثات سودانية إثيوبية بالخرطوم مع وفد إثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد: "نأمل أن تعبر اللجان الثلاثية بالتعاون في مجال الأمن المائي إلى الآفاق المرجوة وتجاوز العقبات التي أدت الى توقف المسار الفني للتفاوض وتحقيق الفوائد المشتركة دون أن يُضار أي طرف"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتابع أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي "أعطت قوة الدفع اللازمة لمسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين"، مؤكدا "أهمية وفاعلية التعاون المشترك في إطار جوارنا الحسن وعلاقتنا الاستراتيجية".