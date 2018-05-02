الجامعة العربية تعلن تضامنها مع المغرب ضد التدخلات الإيرانية الخطيرة

(مصراوي)

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، إن الجامعة تتضامن مع المغرب بعد قراره قطع العلاقات مع إيران بعد التدخلات "الخطيرة والمرفوضة" في شؤون المملكة المغربية.

وأعلنت الجامعة رفضها التام لأي تدخل إيراني في شؤون الدول العربية.

وأكد المتحدث الرسمي أن القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في الظهران عن التدخلات الإيرانية عكس موقفا عربيا صلبا في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها، مشيراً إلى أن اللجنة الرباعية المتابعة لهذا الملف تعد إطاراً عربياً فعالاً لتنسيق السياسات، وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية.

وتابع أيضًا "لا يجب أن تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام استراتيجية إيران التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار".

ولفت إلى أن "اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة ملف إيران تعد اطارا عربيا فعالا لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية".

وأعلنت المغرب الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب دعم الأخيرة عبر حزب الله اللبناني لجبهة البوليساريو التي تدعو لانفصال الصحراء الغربية عن المملكة.