أمريكا تنقل سجينًا من جوانتنامو إلى السعودية

واشنطن (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح نزيل من سجن عسكري في خليج جوانتنامو، ونقله إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقضي هناك بقية مدة عقوبته البالغة 13 عامًا.

وتعد تلك أول عملية نقل سجين من هذا النوع في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية عن نقل أحمد محمد أحمد حمزة الدربي إلى السعودية، بلده الأصلي، حيث سيقضي مدة عقوبته وقدرها 13 عامًا بها.

وكان الدربي اعترف بجرمه أمام لجنة عسكرية في عام 2014، وهو حاليا ينصاع لشروط اتفاق تم التوصل اليه فى ذلك الوقت وسوف يقضى بقية عقوبته فى السعودية، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الامريكية، وتنازل عن حقه فى استئناف الحكم الصادر بحقه.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الكونجرس بنيته نقل الدربي، مؤكدا تطابق عملية النقل مع المعايير القانونية والتشريعية.

واضافت الوزارة فى بيان لها انه لايزال هناك اربعون معتقلا فى سجن خليج جوانتنامو.