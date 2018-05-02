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الأمين العام للأمم المتحدة يدين تفجير مقر مفوضية الانتخابات الليبية

11:32 م الأربعاء 02 مايو 2018
الأمين العام للأمم المتحدة يدين تفجير مقر مفوضية الانتخابات الليبية

أرشيفية

نيويورك (د ب أ)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الهجوم الذي وصفه بالإرهابي واستهدف اليوم الأربعاء، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس، وفقًا لبيان صدر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأعرب جوتيريش عن تعازيه لأسر الضحايا وتعاطفه مع الجرحى.

وأكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بتنفيذ خطة العمل الخاصة بليبيا، معربا عن تقديره ودعمه للجهود الكبيرة التي يبذلها في هذا الصدد ممثله الخاص غسان سلامة الذي يعمل عن كثب مع جميع الأطراف.

وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة الليبية قالت اليوم الأربعاء إن 11 قتيلا سقطوا جراء الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن حصيلة الجرحى وصلت إلى 20 مصابا بينهم امرأة.

الأمم المتحدة الإرهاب مقر المفوضية الوطنية ليبيا

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