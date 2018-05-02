جنوب السودان تعين قائدًا جديدًا للجيش

جوبا (د ب أ)

عين رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، اليوم الأربعاء، الليفتنانت جنرال جابريل جوك رياك قائدا جديدا للجيش، رغم أن الأمم المتحدة فرضت عليه عقوبات بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي عام 2015، فرضت الأمم المتحدة على جوك رياك عقوبات بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك "تمديد الصراع في جنوب السودان أو عرقلة المصالحة أو محادثات السلام".

كما كان يعيق المهام الدولية لحفظ السلام والبعثات الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة.

يشار إلى أن جنوب السودان في خضم حرب أهلية دموية ، على الرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في ديسمبر، وقتل خلال هذه الحرب عشرات الآلاف منذ أن نشب الخلاف بين كير ونائبه السابق رياك مشار عام 2013.