إيران مطالبة بدفع 6 مليارات كتعويض لضحايا 11 سبتمبر

القاهرة - (مصراوى):

أصدرت محكمة أمريكية حكمًا قضائيًا، الأربعاء، يقضي بتحميل إيران تعويضات أسر ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، بأكثر من ستة مليارات دولار.

وبموجب دعوى قضائية رفعتها أسر وعائلات ضحايا الهجمات على إيران في 2004، أكّد قاضٍ فيدرالي في نيويورك، أن إيران والبنك المركزي بطهران والحرس الثوري مسؤولون عن هجمات 11 سبتمبر، ونتيجة لذلك، أمر قاضي المقاطعة جورج دانيلز؛ طهران وكياناتها بدفع أكثر من 6 مليارات دولار تعويضاً لعائلات الضحايا.

كما أشارت تقارير إعلامية أمريكية أن الدعوى القضائية كانت متوقفة حتى مرر الكونجرس الأمريكي في 2016، مشروع قانون صوت عليه، الرئيس السابق، باراك أوباما، ويسمح لضحايا 11 سبتمبر برفع دعاوي قضائية لتعويضهم.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن محامي أحد عائلات الضحايا، ويدعى، روبرت هيفيل، قوله إن الأدلة التي قدمت للمحكمة أثبتت أن إيران قدمت دعمًا ماديًا ضخمًا لتنظيم القاعدة، وأنه من الصعب على أسر الضحايا تجاهل مسؤولية إيران المباشرة عن الهجمات.

وذكرت تقارير أمريكية أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة أمريكية أحكاماً ضدّ إيران، ففي عامَي 2011 و2016، أمر قاضي نيويورك طهران بدفع مليارات الدولارات لضحايا الهجمات التي أودت بحياة قرابة 3000 شخص.

يُشار إلى أن محكمة مانهاتن بولاية نيويورك، رفضت في يناير الماضي محاولات اتهام السعودية بالتورُّط في أحداث 11 سبتمبر، مطالبة شركات التأمين وأسر الضحايا بضرورة تقديم الأدلة وعدم توزيع الاتهامات دون وجود أي دليل حقيقي.